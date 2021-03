Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı

ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşmenin sektör adına çok sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi. Başkan Çetin, "Kesinlikle iyi bir haber. Şu anda Almanya'daki rezervasyonlara bakıldığında Antalya ilk sırada ve artış da görünüyor. AB'de planlanan aşı pasaportu uygulaması ve sanki turizmin biraz kendi içlerinde olacağı şeklindeki yaklaşımlar biraz korkumuzdu. Eğer bu yıl Avrupa'da Türkiye için kısıtlama olmaz ise bu rezervasyonları ciddi oranda artırır. Bu tür diplomatik görüşmelerin devam ettirilmesi ve turizm sektörü çalışanlarına aşılamalar yapılırsa bu yıl turizmde patlama yaşanacağını düşünüyorum. Bu görüşmelerin devam ettirilmesi gerekiyor. AB'deki 'Türkiye'ye gitmeyin' şeklindeki kısıtlamalara karşı diplomatik adımları atmamız gerekiyor. Bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın, Merkel'le yaptığı görüşmedeki mesajı çok olumlu bir adım" diye konuştu.

SEKTÖR HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı için Almanya'ya yönelik çağrısının sevindirici olduğunu belirterek, sektör olarak hazır olduklarını açıkladı. Kış aylarından beri Güvenli Turizm Sertifikası ile yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Yağcı, “2020'de bu konuda ne kadar başarılı oluğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu dönemde kurallara uyumun devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla şu an kısmen de olsa devam eden uluslararası trafikte Alman misafirlerin de artarak devam etmesini biz de umut ediyoruz. Eminim ki Alman turistler de Antalya'ya gelmeyi özlemiştir. Şu an Almanya'daki satışlarda Antalya'nın birinci sırada olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Güvenli Turizm Sertifika sistemiyle alınabilecek her türlü önlemi 2021 yılı içinde aldık ve sektör olarak hazırız" dedi.

DİPLOMASİ DEVREYE GİRDİ

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Türkiye turizm sektörünün bütün hazırlıklarını yaptığını ve sezona hazır olduğunu belirterek, “Güvenli Turizm Sertifikası çerçevesinde gerekli kuralları hayata geçirdik. Bunun dışında Avrupa'da bir takım gelişmeler vardı, aşılamada bizden biraz geri kaldılar. Onlar da kendilerini koruma altına almak için AB aşı pasaportu diye bir kural getirdi. Bunu da uygulamaya geçirmek istiyorlar. Bu arada tabi aşı pasaportu sadece AB'de geçerli olduğu için turizm ülkeleri AB dışındaki ülkelerle de ikili ilişkilere, görüşmelere giderek çözüm arayışına girdi. Yani diplomasi devreye girdi" ifadelerini kullandı.

ALMAN HALKINA BİR MESAJ OLDU

Bu noktada atakların başladığına dikkat çeken Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin ise Türkiye turizm sektörü için en dikkat çeken atak olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı görüşmede nisan ayı itibariyle turizme hazır olunacağının sinyalini verdiğini belirten Yavuz, “Aynı zamanda çok önemli bir günün ertesine denk geldi. O da bir gün önce Alman Seyahat Acenteleri Birliği en çok rezervasyonun Antalya'ya yapıldığını ve Türkiye'nin de sıralamada Almanya'da ikinci olduğunu söyledi. Bu ikisi birbiriyle çok iyi örtüştü ve Alman halkına da bir mesaj oldu" diye konuştu.

DİĞER ÜLKELERLE DE İKİLİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Bu bağlamda hem turizmcilere hem yurtdışına böyle bir mesaj verilmesini, hazırlıkların yapılması açısından da çok olumlu olduğunu aktaran Yavuz, “Hem moral olarak da çok iyi oldu dünyaya. Bu belki ilk büyük adımdı. Bununla birlikte İngiltere, Polonya, İsrail gibi AB dışında kalan ülkelerle de ikili görüşmeler yapılarak Türkiye'nin güvencesinin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle İngiltere şu anda böyle bir müjdeyi, haberi bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü İngilizler için Türkiye çok önemli bir destinasyon. AB'de olmadıkları için de engelleri yok. Başta İngiltere, Polonya, Romanya ve diğer AB ülkeleriyle bu ikili görüşmelerin yapılması çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

SEKTÖRDE HEYECAN YARATTI

Alternatif Turizm İşletmecileri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı görüşmede nisan ayında hazır olunacağını belirtmesinin turizm sektöründe heyecan yarattığını söyledi. Karaca, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında sezonun açılacağını söylemesinin Avrupa pazarına yönelik belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığını açıkladı. Almanya tarafında da Türkiye'ye karşı olumlu bir hava olduğunu gösterdiğini anlatan Karaca, “Almanya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren binlerce işletme pandemiden çok büyük zarar gördü geçen yıl. Dolayısıyla Almanya'nın turizm sektörünün canlanması için mümkün olduğunca fazla pazarın açılması onların da lehine bir gelişme" diye konuştu.

TÜRKİYE'SİZ TURİZM DÜŞÜNÜLEMEZ

İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin turizmde öne geçebilmek için aşı pasaportuna bel bağladığına dikkati çeken Karaca, “Bunun için de AB'de lobi faaliyeti yürütüyorlar. Ama bir gerçek var ki, dünyada Türkiye'nin olmadığı bir turizm sektörü düşünülemez. Çünkü Türkiye dünya turizminde yeri doldurulamayacak bir destinasyon. Nisan ayına kadar Türkiye'de 60 milyon aşılama hedefine ulaşılırsa nisan ayından itibaren Avrupa pazarı da hareketlenecek ve 2021 yaraların sarıldığı, turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiği bir yıl olacaktır" diye konuştu.