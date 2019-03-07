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Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:16
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Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

'CESUR VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK KADINLARIMIZ EN ÖNEMLİ GÜVENCEMİZDİR'

Cesur ve özgüveni yüksek kadınların yürüyüşte en önemli güvenceleri olduğunu bildiren Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDünya Kadınlar Günü
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