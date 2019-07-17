Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99787
ALTIN
259.107
DOLAR
5.6844
STERLİN
7.0697
EURO
6.3772
Ay ışığında sinema günleri
Ay ışığında sinema günleri
Coşkulu gece
Coşkulu gece
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Son Dakika
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
5 Okunma
Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

Irak (DHA) 

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.

Türkiye’nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktada Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi. 

Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErbilTürk DiplomatSilahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tercih döneminde okul değil bölüm seçilmeli
Tercih döneminde okul değil bölüm seçilmeli
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak
Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Hakkari'den acı haber!
Hakkari'den acı haber!
‘15 Temmuz’ Birlik ve Beraberlik Milletimizin Ruhunda Var!
‘15 Temmuz’ Birlik ve Beraberlik Milletimizin Ruhunda Var!
PKK'ya 'Pençe' darbesi
PKK'ya 'Pençe' darbesi
Pençe-2 Harekatı başladı
Pençe-2 Harekatı başladı
S-400 teslimatında ikinci gün
S-400 teslimatında ikinci gün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans