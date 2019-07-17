Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

Irak (DHA)

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.

Türkiye’nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktada Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi.

Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.