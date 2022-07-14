ENFLASYON KÜRESEL SİYASETİ DİZAYN EDİYOR!

Siyaset Bilimci/Uluslararası Yatırımcı Esen Ermiş Ertürk katıldığı Tv programında küresel ekonomi ve siyasete dair soruları yanıtladı.Küresel çapta iş insanı olmasının yanı sıra Ortadoğu,Afrika, Rusya-Çin ve AB ekopolitiği konusunda hem Türkiye Cumhuriyeti devleti’nde hem uluslararası kuruluşlarda önemli akademik çalışmaları mevcut.Cambridge mezunu Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Mezunu olan Esen hanım birçok yabancı dili ana dil seviyesinde konuşmakta.

Sözlerine çarpıcı bir manşetle başladı Esen hanım ; “ Enflasyon tüm dünya siyaseti yeniden dizayn ediyor.Ayrıca küresel skandal dönemi başladı . Japonya eski Başbakanı Abe’nin suikaste kurban gitmesi ,Biden ve oğlu ile ilgili çirkin iddialar, bugün Ortadoğu çıkarması yapıyor bugün İsrail’den BAE ve Filistin’e gidecek. Çünkü enerji fiyatları yüksek, enflasyon 9.1 geldi yani 41 yılın en yüksek rakamı.Almanya deseniz 7.6 enflasyon ve 30 yıl sonra ilk kez cari açık verdi ki bizim için sorun olabilir çünkü en önemli ihracat yaptığımız ülke Almanya. Macron ,Über yetkilileri ile görüşmeleri sızdırıldı iç kamuoyunda hesap sormaya hazırlanıyorlar. İngiltere biliyorsunuz Boris Johnson istifa etmek zorunda kaldı ekonomisi iyi değil halk Brexit ve Covid etkisini ortadan kaldıracak bir lider istiyor. Örnekleri çoğaltabiliriz…

Esen hanım ekonomi ne zaman düzelir, dış ticaret maliyetler ne zaman normalleşir gibi sorular sordunuz tek cümleyle cevap vermek gerekirse ; yakın zamanda değil! Gıda fiyatları Ukrayna-Rusya gelişmelerinden ötürü malum korkunç arttı. Türkiye arabulucu olarak dün BM, Rusya ve Ukrayna’yı masaya oturttu.Başka konularda da diplomatik gücümüzü bölgede kullanmaya devam edeceğiz . BAE dün bir heyet geldi önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Doğrudan yatırım konusunda hükümetimizin önemli katkılarıyla, Türk iş insanları olarak bizlerin ciddi çabaları var. Çalışıp başaracağız buna inanıyorum ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bu toprakların bereketine inanıyorum

Ayrıca 15 Temmuz alçak darbe girişiminin yıldönümü. Çok sevdiğimiz insanları kaybettik o köprüde.Başta şehit Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimiz zaten bizlerin göz bebeği. Bu alçak vatan hainlerinin şekli değişir her dönemde Türk toprağına saldırmaya çalışırlar ve Türk askeri ile Türk halkı buna yeltenenlere bununbedelini ödetir” diyor ve bizde tüm söylediklerine gönülden katılıyoruz.Ülkesine yatırım yapan istihdam sağlayan, vatansever Esen hanıma ve tüm Türk iş insanlarına başarılar diliyoruz .