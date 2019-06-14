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En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz

Türkiye’de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı belli olurken, birinci sıraya Yılmaz soyadının yerleştiği görüldü

En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz

Türkiye’de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı belli olurken, birinci sıraya Yılmaz soyadının yerleştiği görüldü

14 Haziran 2019 Cuma 13:10
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En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz

İSTANBUL- Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, soyadı istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elde ettiği verilere göre, Türkiye’de en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu. En çok kullanılan ikinci soyadı ise Kaya olurken, üçüncü sıraya Demir soyadının yerleştiği görüldü. Bunun yansı sıra ilk 10’da yer alan diğer soy isimleri sırasıyla Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak sıralandı. Listenin 50. sırasında yer alan soy ismi ise Aksoy olarak kayıtlara geçti.

2018 yılından bugüne kadar soyadları ile alakalı 3 bin 722 haber çıkışı tespit edilirken, en çok 35 ile 60 yaş arası insanların soyadını değiştirmek istemesi medyanın da gündeminde yer aldı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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