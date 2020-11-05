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'Emrah Apartmanı'nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan AFAD ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtti.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:29
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'Emrah Apartmanı'nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

İZMİRSeferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı’nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi. Emrah Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı’nın ise Emrah Apartmanı’na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emrah ApartmanıBetonDayanıksızİzmirDepremSeferihisar
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