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Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladığı video ile ‘pandemi yardımı’ yalanıyla dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

11 Aralık 2020 Cuma 17:15
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Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan internet ve telefon üzerinde dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda, “‘3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin. Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer” uyarıları yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüPandemi YardımıVatandaşUyarı
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