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Emir Kosif: “4 yanlış 1 doğruyu götürmez, 4 yanlış 1 doğruya götürür!”

İş adamı Emir Kosif, Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans kulübünün düzenlediği “Suit-Up” etkiliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:40
Emir Kosif: “4 yanlış 1 doğruyu götürmez, 4 yanlış 1 doğruya götürür!”

Danışmanlık şirketi The Brain Group Kurucusu Emir Kosif, Medipol Üniversitesi’nde verdiği ve yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı, 1,5 saat süren“4 yanlış 1 doğruya götürür” eğitiminde; aile, toplum ve eğitim sisteminin kişiye dayattığı 4 yanlış 1 doğruyu götürür algısıyla mücadelenin önemine değindi. Ulusal ve uluslararası alanda yaşanmış çarpıcı örnekler içeren konuşmasıyla düşünce ve tecrübelerini aktaran Emir Kosif, öğrencilere farkındalıklarını arttıracak, kariyerlerine, hayata ve pazarlamaya tamamen farklı bir gözle bakmalarını sağlayacak yeni bakış açıları paylaştı.

Emir Kosif hakkında

Emir Kosif, 21 Ocak 1988’de Frankfurt’ta doğmuştur. Danışmanlık şirketi The Brain Group‘un kurucusudur ve Kosifler Oto Kullanılmış Oto departmanında Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aralık 2020’de 4. kez düzenlenen Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Üniversitelerde satış ve pazarlama dersleri vermekte, konferanslarda ve şirket toplantılarında eğitici konuşmalar yapmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği 30. Kariyer Eğitim Günleri’ne açılış konuşmacısı olarak katılmıştır. Sabancı Üniversitesi Mezun Elçileri Sistemi kurucu yönetim kurulu üyesidir, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir ve toplum yararına temalı fotoğraf çekimleri yapmaktadır. Danışmanlık, işletme yönetimi, pazarlama, satış, otomotiv endüstrisi, telekomünikasyon, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında 10 yıldan fazla profesyonel deneyime sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Emir KosifMedipol ÜniversitesiMedipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü
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