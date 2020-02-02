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Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya için şu ana kadar 8 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirterek, "Ek olarak önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak" dedi.

Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya için şu ana kadar 8 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirterek, "Ek olarak önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak" dedi.

02 Şubat 2020 Pazar 16:40
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Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak

ANKARA, (DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Bakan Selçuk, Elazığ depreminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bölgeye giderek, inceleme yaptıklarını kaydetti. Deprem bölgesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür eden Bakan Selçuk, "İnşallah bu depremin bütün olası negatif izlerini hem çocukların üzerinde hem de ailelerimiz üzerinden silmeyi hedefliyoruz. İkinci görevimiz ise ayni depo yönetimini sağlamak. Biliyorsunuz birçok yardımlar ulaşıyor ve onda da biz depo yönetimini sağlıyoruz ve AFAD ve Kızılay aracılığıyla da bu ayni yardımlar ulaştırılıyor. Onun dışında bakanlığımızın görev alanları içinde biz bütün prim borçlarının ödemelerini 3 ay kadar öteledik ve 30 Nisan'a kadar öteledik" diye konuştu. 

'NAKDİ YARDIMLAR TOPLANDI'

Bakan Selçuk, depremin ardından Elazığ ve Malatya için bölgeye 8 milyon liralık kaynak aktardıklarını hatırlatarak, "Ek olarak da önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına aktarıyoruz, onlar da dağılımı illerde gerçekleştiriyorlar, ihtiyaca göre. Tespitleri onlar yapıyorlar, dağılımı kendileri yapıyorlar. Bu ilk temel ihtiyaçları karşılaması için. Bildiğiniz gibi depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla esasında bütün kamu kurumları, bütün bakanlıklarımız mobilize oldular ve devletimizin ve özellikle de milletimizin katkılarıyla da nakdi yardımlar toplandı. O nakdi yardımları da sahada biz gerekli yerlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Aslında bu deprem bize çok büyük bir acı yaşattı; ama öteki yandan da milletimizin, devletimizin birbirine ne kadar kenetlendiğinin de bir göstergesi oldu" diye konuştu.

'ADALET BAKANLIĞI'MIZLA BERABER ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Selçuk, konuşmasında, en önem verdikleri konulardan birinin aile olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

"Biz istiyoruz ki ailelerimiz hep uyumlu olsun, hiç boşanma yaşanmasın. Ama maalesef evlilik olduğu kadar hiç istemesek de hiç arzu etmesek de boşanmalar da gerçekleşiyor ve bunun sonucu olarak da nafaka meselesiyle başbaşa kalıyoruz. Nafaka konusunu biz Adalet Bakanlığı'mızla beraber çalışıyoruz, inşallah bir çözüme ulaştırmayı da hedefliyoruz. Ama ben burada şunun da altını çizmek isterim. Nafakada mahkemelerce verilen ortalama nafaka oranı, yoksulluk nafakası oranı 370 lira ortalaması. Adı üstende bu yoksulluk nafakası ve bunun tahsilatına ve ödenmesine baktığımız zaman da yüzde 51 oranında yani neredeyse yarı seferinde ödenmiyor bu. Konuyu değerlendirirken bunların da değerlendirilmesi, göz önüne alınması gerekiyor. Bizim en önemli isteğimiz; ne kadın ne erkek tarafların hiçbirisini mağdur etmeden hak temelli bir yaklaşımla nafakaya bir çözüm bulabilmek."

Bakan Selçuk ayrıca ödeme listesindeki ilaçları devamlı güncellediklerini de kaydederek, "Türkiye'deki genel sağlık sigortası kapsamı gibi bir sistem dünyanın birçok ülkesinde yok ve inşallah da biz bu sistemi daha da kuvvetlendirmeye çabalıyoruz" dedi. 

DHA

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