Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 4'er katlı iki bina çöktü. Depremin ardından AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, iki binada arama-kurtarma çalışması başlattı. Yıkılan binalardan birisinde şu ana kadar 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Son çıkarılan yaralıya sabah saatlerinde ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı, sedyeye konulup elden ele taşınarak ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binanın hemen bitişiğinde bulunan diğer binanın çökme riskine karşı ise vinçlerle destek yapılarak, önlem alındı.