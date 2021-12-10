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Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret

10 Aralık 2021 Cuma 16:17
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Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden ULUSKON’a ziyaret

ANKARA - Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy’u ziyaret etti.


ULUSKON genel merkezinde gerçekleşen ziyaret kapsamında ikili Latin Amerika ülkeleriyle ekonomi alanında yapılacak iş birlikleri ile ilgili görüştü. Ayrıca ziyarette, Türkiye-Ekvador Cumhuriyetleri arasındaki ihracat ve ithalat konuları ele alındı. Görüşmede, 2022 yılının başlarında Türkiye’de gerçekleşecek ‘Türkiye-Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik İş birliği Konferansı’ başıklı tüm Latin Amerika ülkelerinden katılacak büyükelçiler ve alanında yetkin iş insanlarını aynı çatı altında toplayacak bir forum düzenlenmesine karar verildi. Görüşmenin, Türkiye-Latin Amerika ülkeleri arasında gerçekleşebilecek yeni ticari iş birlikleri başlatması hedefleniyor.

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İHRACATI VE İTHALATI ARTIRMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’


Ekvador Büyükelçisi, Atasoy’a bu hususta her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve ULUSKON’un düzenleyeceği bu konferanstan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükelçi Fanny de Lourdes Puma Puma, “ULUSKON’la tanıştıktan sonra yürüttüğü işler konusunda birtakım araştırmalar yaptım ve oldukça dikkatimi çeken bir kurum oldu. Diğer Latin Amerika büyükelçileriyle de görüştüm. Sayın Atasoy ülkelerin potansiyelleri hakkında bizlere bir prezantasyon hazırlayacak ve bu doğrultuda Türkiye iş adamları da yönlendirilmiş olacak. Aynı alanın iş insanlarını birbirleriyle buluşturmuş olacağız. Sayın Atasoy’un yaptığı işleri ve dünyada çapındaki çalışmalarını takip ediyorum ve takdir ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ihracatı ve ithalatı artırmak bizim için önemli. Bu doğrultuda ayriyeten ULUSKON’dan bir heyeti, ülkemizin başkenti Kito’da ağırlamak istiyoruz’ ifadelerini kullandı.

Görüşme ikilinin karşılıklı hediyelerini takdim etmelerinin ardından sona erdi.

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Ekvador Cumhuriyeti BüyükelçisiULUSKONZiyaret
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