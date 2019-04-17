Ekrem İmamoğlu'na mazbata daveti

İSTANBUL - Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den bir çok yetkili isim benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdiler.
DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.
İSTANBUL - Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den bir çok yetkili isim benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdiler.
DHA