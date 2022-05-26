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Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 

Girişimci kadın başırısı Ayşe Şen Şimşek...

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:15
Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 

HABER: FUNDA AKOSMAN

12/14  Mayıs tarihleri arasında İstanbul Ziraat Bankası sponsorluğunda Hilton Bakırköy Otel’de ‘Ekolojik Tarım Buluşması’na her ilden kadın girişimci çiftçi temsilciler bir araya geldi.

Açılışa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Önceki Dönem Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Samsun ilçeleri Belediye başkanları ve misafirler katıldı.

Bu organizasyonda Denizli bölgesini temsilen bizimde yakından takip ettiğimiz üreten kadın çiftçilerimizden Ayşe Şen Şimşek’e bir kaç soru sorduk.

Kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorsunuz?

17 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum hem büyük baş hem küçükbaş hayvanlarım mevcut.

Kendinize ait tarla arazileriniz var mı?

Evet kayınvalidemden kalan ekip biçtiğimiz tarlalarımız mevcut Çal bölgesi üzümle ünlü olduğu için üzüm bağlarımız mevcut pekmezimiz yaprağımız kuru üzümümüz bu bağlardan üretilmektedir.

Kendi köyünüzün çiftçisinin ürünlerini de hammadde olarak kullanıyor musunuz? 

Evet, zaman içinde kendi sütüm yetmediği için bayan çiftçilerimiz süt alıyoruz onlar bir pazar oluyoruz. Ben tek başıma çıktıgım bu yolda hem kadın istihdamı sağlıyorum hem ürünlerimi üretip katmadeğer sağlıyorum, hem diğer çiftçi kardeşlerime pazar imkanı sağlıyorum. Böyle bir şurada Türkiye’nin 4 bir tarafından gelen bayan çitfçilerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Rusya ve Ukrayna savaşı ile bir kere daha ne kadar önemli olduğu ortaya çıkan savunma sanayi kadar önemli olan tarım sektöründe var olmaktan gurur duyuyorum yüce Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ üretmeyen toplumlar başka ülkelerin ekonomisine mahkumdur.

3 gün süren organizasyonda Ekonomi Bakanı, Tarım Sakanı ve Ziraat Bankası genel müdürlerinin de olduğu alanında başarılı insanların bulunduğu kendimizi bu organizasyonda bulunmaktan keyif aldım çok teşekkür ederim. Benim başarmak için ciddi sebeplerim vardı şimdi ekonomide yer alması gereken en önemli bireyler kadınlar diyoruz birilerine umut olduysa ne mutlu bana.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı ve ardından fuar alanına geçildi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.05.2022 13:30
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Şen ŞimşekEkolojik Tarım Buluşması
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