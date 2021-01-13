Ekin Beril’den “Fırtına” ve “Melek” sürprizi!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

En son Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı “Saygı” dizisinde “Ercüment” ve “Fırtına” isimli parçaları dizi ile bütünleşen ve büyük beğeni toplayan Ekin Beril, “Fırtına” ve “Melek” ile birlikte bir kez daha sevenlerinin karşısına çıktı. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da “Fırtına” için sayılı günler kaldığını müzikseverlere müjdelemişti.

Daha önce Disney’in müzik Klibi, The Greatest Showman “This is Me” ve Bohemian Rhapsody filmleri için yapılan teaser ve kliplerde yer alan Ekin Beril, ünlü Hollywood yıldızı Hugh Jackman’ın övgü dolu sözlerle kendisinden bahsetmesi ile de gündeme gelmişti.