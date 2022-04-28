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EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak

28 Nisan 2022 Perşembe 15:16
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları ilanda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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