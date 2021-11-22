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"Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:14
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"Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"

ANKARA -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Elbette ki biz Türkiye'nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019' kitabına takdim yazısı yazdı. 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 askeri darbe müdahaleleri dolayısıyla Türkiye'de eğitimin demokratik işleyişi sekteye uğradığını belirten Erdoğan, "Eğitim sisteminin normalleşmesi maalesef ötelenmiştir. Üniversite giriş sisteminde uygulanan katsayı ile kampüslerde uygulanan başörtüsü yasağı gibi uygulamalar, Türkiye’deki eğitim politikalarının toplumsal meşruiyetini iyice azaltmıştı" dedi. 

'BÜYÜK MÜCADELE VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000'li yılların başında iktidara geldiklerinde önlerinde iki büyük zorluk olduğunu belirterek, "Hem eğitim sisteminin örselenen toplumsal meşruiyetini restore etmemiz gerekiyordu hem de eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirmeler yapmamız gerekiyordu. Böylece iktidara geldiğimiz günden itibaren hem eğitim sisteminin demokratikleşmesi hem de tüm alanları itibarıyla eğitimin iyileştirilmesi için büyük bir mücadele verdik. Bir yandan söz konusu anti-demokratik müdahaleleri doğuran vesayetçi yapılara karşı büyük bir mücadele verdik ve demokratik bir çerçevede eğitim sistemini normalleştirdik. Böylece eğitimdeki yasakçı ve müdahaleci zihniyete son verdik" dedi. 

'EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRDIK'

En çok kaynağı hep eğitime ayırdıklarını ve eğitimin tüm alanlarında toptan seferberlik yaptıklarını kaydeden Erdoğan, yazısında şunları kaydetti: 

"Zira Türkiye'nin en büyük sermayesinin dinamik genç nüfusu olduğunu düşündüğümüz için eğitimden beklentilerimiz hep çok yüksek oldu. Bu çerçevede, Cumhuriyet tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir atılım gerçekleştirdik. Eğitim sistemlerinde iyileştirmeler yapmak zaman ve sabır isteyen bir süreçtir. Bugüne kadar yaptığımız büyük yatırımların sonuçlarını görmeye başlamak bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. Bu çerçevede hazırlanan 'Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı' (2000-2019) başlıklı bu kitapta ayrıntılı göreceğiniz üzere, Türkiye'de son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Daha önemlisi, bu süreçte eğitim kalitesini de artırdık. Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki biz Türkiye'nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız. Her halükarda bundan sonraki gelişim alanlarının tespit edilebilmesi için bugüne kadarki iyileşmelerin incelenmesi oldukça önemlidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEğitim
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