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Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 10 binden fazla personelin yer alacağı en büyük planlı tatbikatı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılacak. 

29 Mayıs 2022 Pazar 20:20
Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak

ANKARA, (DHA)-
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 Tatbikatı, birinci safhası 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022 Tatbikatı'na, TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor.

Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken 37 ülke katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor. İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alacak.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20’den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor. Jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak. Özel Kuvvet Harekatı'nın da icra edileceği Efes 2022'de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Efes 2022 Tatbikatı37 ülkeTürk Silahlı KuvvetleriTSKönce Vatan
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