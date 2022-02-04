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Edirne'de donarak ölen 19 kaçak göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

04 Şubat 2022 Cuma 15:03
Edirne'de donarak ölen 19 kaçak göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

İSTANBUL - Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Dün gece saatlerinde ise 7 göçmenin daha cenazesinin getirildiği öğrenildi. 

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazesi, önceki gece Edirne'den alınarak İstanbul Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dün gece ise daha sonra donmuş halde ölü bulunan 7 kişinin cenazesinin buraya getirildiği öğrenildi. Donarak hayatını kaybeden toplam 19 göçmenin cenazelerinin yakınları tarafından alınmaması durumunda Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneAdli Tıp Kurumu
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