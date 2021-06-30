E-cüzdan şikayetleri yüzde 380 arttı

İSTANBUL - Son yılların popüler ödeme çözümlerinden biri olan e-cüzdanlar ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili tüketicilerin sorun yaşadığı konular derlendi. Şikayetvar verilerine göre, kullanıcılar en çok sisteme giriş yapamamaktan şikayetçi oldu. Transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi en çok dile getirilen diğer sorunlar olarak öne çıktı. Verilere göre, geçen yıl ile kıyaslandığında e-cüzdanlarla ilgili şikayetlerin yüzde 380 arttı.

ŞİKAYET SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

2020-2021 (ocak-şubat-mart-nisan) e-cüzdan ve elektronik para uygulamaları verilerini karşılaştıran Şikayetvar verilerine göre, bu sektörle ilgili 2020’de 3 bin 66 olan şikayet sayısı 2021’de yüzde 380 artış göstererek 14 bin 705’e yükseldi. Aynı dönemde kripto parayla ilgili şikayet artış oranıysa 9 bin 927 oldu. Sanal pos ve ödeme uygulamalarındaysa bu oran yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre elektronik bankacılık ve para transferi şikayetleri yüzde 6 oranı düşüş gösterdi.

ŞİKAYETLERİN YÜZE 58’İ ÇÖZÜLDÜ

E-cüzdan ve elektronik para uygulamaları sektöründe 2021 yılının ilk beş ayında 4 bin 396 şikayet sayısıyla en çok şikayet nisan ayında gelirken bin 811 şikayet sayısıyla mayıs, şikayetlerin en az geldiği ay oldu. Verilere göre, e-cüzdan ve elektronik para uygulamalarıyla ilgili 2020-2021 (ocak-şubat-mart-nisan) aralığında gelen şikayetlerin yüzde 58’inin çözüme kavuştuğu belirtildi.

Kullanıcılardan gelen başlıca şikayetler, sisteme giriş yapamama, transfer işlemlerinin yavaş olması ve paranın hesaba geçmemesi, sanal kart 3d ile işlem yapılmaması, elektronik bankacılık başvurularında çıkan sorunlar, hesabın askıya alınması, şifre blokesi, elektronik bankacılıkta mobil kullanıcı kilitlenmesi ve çözüm sunulmaması, uygulama ait kart teslimatının yapılmaması veya gecikmesi, havale-EFT yapamama, EFT özelliğinin açılmaması şeklinde sıralandı.

‘AÇIKLAMA YAPILMADAN HESABIM ASKIYA ALINDI’

Kullanıcılardan gelen şikayetlerden bazıları şöyle oldu:

“Hesabım askıya alındı ve içinde yüklü miktarda param vardı hiçbir açıklama yapmadan bir şey olmadan hesabım askıya alındı böyle saçma bir uygulama görmedim. Birinin parasına el koyuyorsanız en azından açıklama yapmak zorundasınız.



“Kendi hesabımdan arkadaşımın hesabına 8 bin lira para havale ettim, benim banka hesabımdan para çıkmasına rağmen arkadaşımın hesabına düşmedi. Bankadan dekontum var. Müşteri hizmetlerine bir türlü ulaşamıyorum e-mail attım ona da cevap vermiyorlar. Bu işlemi umarım en kısa zamanda çözerler yoksa hukuki yollara başvuracağım.”



‘PARAMIN İADESİNİ İSTİYORUM’

Para iadesiyle ilgili gelen bir şikayette, “Hesabımdan 750 ve 600 işlem oldu. Canlı destek bağlandım e-mail atın dediler. E-mail attım. 4 saat oldu. Geri dönüş olmadı işlem için mesaj bile gelmedi. Hesabıma da giriş yapamıyorum. Geçici kullanılamıyor diyor. Paramın iadesini istiyorum” ifadelerine verildi.

Başka bir şikayet bildirisinde ise “Dün gece ödeme sistemi üzerinden banka hesabıma çekim talebinde bulundum para hala gelmedi. Önceden birkaç dakika içerisinde geliyordu. Müşteri hizmetlerini aradığım zaman hatta kaldığımda telefon müşteri hizmetleri meşgul denilip suratıma kapatılıyor. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum” denildi.

‘GÜVENİMİZİ ZEDELEDİLER’

E-cüzdan ödeme sistemine güven duymadığını ifade eden bir kullanıcı, “Ödeme sistemleriyle hesabımdaki parayı banka hesabıma çekim yaptım. 3 saat 20 dakika sonra ben canlı desteğe yazdıktan sonra ödediler. Artık bu ödeme sistemine de güven azalıyor. Çevremde bir arkadaşım daha bu şekilde oldu. Güvenimizi zedelediler” dedi.



‘PARA YOK OLDU’

Para iadesi talebinin yerine getirilmediğini ifade eden bir kullanıcı da,“Bu kadar kötü bir uygulama daha yok. Önce transfer ya da hesaba giriş için gereken onay kodu gelmemeye başladı. Mail atıp hesaptaki bakiyenin banka hesabına iadesini talep ettim. Şimdi hesap hareketlerinde ‘banka hesabınıza iadesi gerçekleşmiştir’ diyor. Bankaya gelen bir para yok. Müşteri hizmetleri işlem sırasında olabilir diyor. Basitçe para yok oldu” diye konuştu.

‘KARTIM GELMİYOR’

“Kart sipariş ettim. Üzerinden 1 buçuk ay geçti” diyen bir kullanıcı,“Müşteri hizmetlerini aradım yine de gelmedi. Adresim yanlış diyor ama adresim doğru. Diğer tüm kuryeler bu adrese getiriyor. Uygulamanın kuryesi bulamıyor ne hikmetse. Çoğu kez müşteri hizmetlerini aradım ama yine de gelmedi artık bir çözüm istiyorum” ifadelerini kullandı.

HESABIMI SİLEMİYORUM

Hesabını silmek istediğini ancak böyle bir seçenek olmadığını belirten bir başka kullanıcı, “Hesabımı silmek istiyorum ancak iptal seçeneği bulunmuyor. Ayarlar, hesap, profil vs... Her yere baktım. İptal seçeneği yok. Herhangi bir kart tanımlamadım ya da işlem yapmadım. Kişisel bilgilerimin de olması beni rahatsız ediyor. En kısa zaman da sorumun çözülmesini istiyorum” dedi.