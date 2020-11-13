Dünyaca Ünlü Polonyalı Kozmetik Firması Paese Cosmetics, Artık Türkiye'de



İSTANBUL- Yeni nesil ürünleriyle tanınan ve yüzde photoshop etkisi yaratan ürünleriyle tanınan marka, Türkiye’de hem mağazası hemde online mecralar üzerinden yapacakları stratejileri hakkında bilgiler verdiler.Paese kozmetik Türkiye direktörleri Ünal Hasanli ve Babek Muhammetli,”Paese olarak, Dünyaca tanınan, Polonya menşeili bir markayız. Ağırlıklı profesyonel makyajlarda, Avrupa pazarı’nın yüzdesinin yarısı bizde diyebiliriz. Renkli kozmetik ürünlerimiz tüketicilerimiz tarafından çok tercih edilmekte. 18 ülkede faaliyet gösteren bir markanın Türkiye ayağını bizler üstlenmekteyiz. Türkiye’de renkli kozmetik üzerine birçok firma bulunmakta lakin profesyonel kozmetik denilince bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Bizlerde bu konuda Avrupa’daki başarımızı Türk kozmetik sektöründe de göstermek istedik. Türk kadınları kozmetiğe Avrupalılardan daha çok önem veriyor. Ki ülkemizde bizim tarzımızda ürün üreten firmalar olmadığı halde tüketim oldukça fazla. Bildiğiniz üzere, 2019 yılında Türk kozmetik sektörü 26,4 milyar TL’lik bir pazar haline geldi ve düzenli olarak %10 büyüme kaydetmeye devam ediyor. Pandemi dönemi olsa bile, pazarın çok küçülmediği gözle görülür şekilde belli oluyor. Ürünlerimizin en büyük özellikleri, içeriğindeki aktif doğal kompleksler, yağlar, balmumları, mineraller ve doğal güneş koruyucu bileşenlerle birlikte, Ecocert ve Soil Association tarafından verilen organik sertifikasına sahiptir. Ülkemizde bu sertifikalara sahip ürün neredeyse yok diyebiliriz. Bu yüzden de daha yeni girdiğimiz pazarda, hızlı bir şekilde satış grafiğimizin yükseldiğini söyleyebiliriz. Normalde pandemi süreci olmasaydı, 2020 sonunda 3 şehirde toplam 11 şube hedefimiz vardı. Yaşanan bu üzücü günlerin ardından artık 2021’in ikinci çeyreğine kadar bu hedefimizi tutturmayı planlıyoruz.Şu an için 18 kişilik bir ekibiz, aynı şekilde onu da ilk çeyrekte 80 kişilik bir çalışma arkadaşına çıkartmak istiyoruz. Bunların yanı sıra, dijital satış kanallarının çoğunda varız ve çok iyi gittiğini söyleyebilirim, onunla da alakalı 2020 sonu 3 milyon dolar satış yapmayı planlamaktayız.” diye ifade ettiler.

ELİF HAYVALI