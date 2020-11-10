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Dünyaca ünlü Kabana Restaurant İstanbul’a geliyor

Orta Doğu, Kanada ve Londra’da yeme içme sektöründe yatırımları bulunan Kabana Restaurant’ın sahibi Hares Sadat, corona virüsü kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte İstanbula’da yöneldi. İstanbul’da da şube açmak için gün sayan Sadat, dünyaca ünlü menüsünü İstanbullu lezzet tutkunlarıyla buluşturacak.

10 Kasım 2020 Salı 13:39
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Dünyaca ünlü Kabana Restaurant İstanbul’a geliyor

İSTANBUL- Dubai’de en popüler restoranlardan birisi olan ünlü Kabana Restaurant, İstanbul’a şube açıyor. Restoranın sahibi olan Afganistan asıllı Hares Sadat, Türkiye sevgisi ile birlikte yatırım için İstanbul kentini de seçtiğini belirtti.

Çocukluk zamanında Afganistan’daki zor günlerinden kurtulup yaşamının bir kısmının Türkiye’de geçtiğini belirten Sadat, Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü ifade etti. Kısa sürede dünya genelinde restoran zincirinin sahibi olan Sadat, menüsünde de Türk ve Afgan lezzetlerini harmanlayıp sunacaklarını ifade etti.

Çalışanlarınında Türk ve Afgan olduğunun altını çizen Sadat, ayrıca Türkiye’nin dört bir yanına şube açacaklarının müjdesini verirken, İstanbul’da ki şube için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

ELİF HAYVALI 

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Anahtar Kelimeler:
KabanaElif Hayvalıİstanbul
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