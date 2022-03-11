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Dostlar bir arada geçmişi yad etti

11 Mart 2022 Cuma 15:32
Dostlar bir arada geçmişi yad etti

Atatürk'ün manevi kızı ve Sevgili Dost Sudeh'in "manevi annem" diye sevdiği merhum Ülkü Adatepe’nin yakın dostu sevgili Berrin Aksoy, Siret Evliyazade ve Sudeh Sotodoh; Berrin Aksoy’un evinde bir araya geldiler hasret giderdiler ve uzun uzun geçmişi yad ettiler.

Sudeh, “manevi annem” diye sever Ülkü Adatepe’yi, çok yakınlardı. Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile ben de Papatya Dergisi’nde röportaj yapmıştım, çok sevdiğimiz bir insandı mekânı cennet olsun…

Haber: Funda Akosman

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.03.2022 15:40
Anahtar Kelimeler:
ülkü AdatepeBerrin AksoySiret EvliyazadeSudeh Sotodoh
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