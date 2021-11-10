Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım

İSTANBUL - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında 7’den 77’ye Türkiye’nin bir çok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti. Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.



Her yaştan vatandaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, "Onu çok özledim" sözleri ise dikkat çekti.





Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül Sağ, "Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı" diye konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise, "Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim" dedi.



İzmir’den gelen Tansu Taşcıoğlu, "Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir’den geliyorum bunun için" diye konuştu. Eskişehir’den gelen Sevim Gür , "72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka" şeklinde konuştu.