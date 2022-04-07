Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Doğuş Üniversitesi ‘nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. Ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21.04.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.