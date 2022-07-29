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Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı

Doğu Türkistan’da devam eden soykırımın durdurulması için acil çağrıda bulunmak amacı ile dünyada eşzamanlı etkinlikler düzenleniyor.

29 Temmuz 2022 Cuma 15:02
Doğu Türkistan’da soykırımın durdurulması için çağrı

Dünyanın farklı ülkelerindeki 100’den fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek Doğu Türkistan’da devam eden soykırımın durdurulması için acil çağrıda bulunmak ve Çin’in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası çapta ortak duruş sergilemek amacı ile Londra, Manchester, Edinburgh, Toronto CA, Washington DC, Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde 31 Temmuz’da ‘Soykırımı Hemen Durdur’ başlıklı basın açıklaması ve protestosu düzenleniyor. 

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, bu uluslararası etkinliğin ortak düzenleyici kuruluşları olarak, 31 Temmuz, saat 10:00-12:00 arasında İstanbul Saraçhane Parkı’nda basın açıklaması, resim ve sanat gösterisi düzenleyecek.

Önce Vatan Gazetesi

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