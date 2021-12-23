DOĞU TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ ABDULHEKİMHAN ANILDI

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Doğu Türkistan davasını bütün varlığıyla omuzlayan, bir çok Doğu Türkistan Teşkilatlarının kurulmasında ve kurumsallaşmasında önemli adımlara imza atan, büyük dini âlim, mücahit, fikir ve kanaat önderi üstad Abdulhakimhan Teklimakan Mahdum’un vefatının 5. sene-i devriyesinde merhumu ana töre gerçekleşti. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafinden düzenlenen törende merhum’un yakınları, deva arkadaşlar, Doğu Türkistan STKlar temsilcileri ve Doğu Türkistan Maarif Hareketi üyeleri olmam özre bir çok kişi katıldı.

Anma törende kuran kerim tilaveti okundu ve merhum hakkında hazırlanan belgesel film izletildi.



Ardından Doğu Türkistan Maarif Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan STKlar birliği başkanı Hidayet OĞUZHAN açılış konuşması yaptı.



Daha sonra 23. Dönem Düzce millet vekili Prof.Dr. Celal Erbay, Doğu Türkistan önderlerinden Abdulkadir Yapçan, Doğu Türkistan Ülemalar birliği Başkan Yardımcısı Siraciddin Azizi, Dunya Uygur Kurultayı vakfı başkanı Abdureşit Abdulhamit, merhumun eşi Meryem Teklimakan, oğlu Abdüsselam Teklimakan , Doğu Türkistan Nuzugum kültür derneği başkanı Munever Özuygur, İsveç Uygur Maarif Derneği başkanı Nicat Turgun, Almanyadan gelen Abducelil Karim, Avrupa Doğu Türkistan Maarif Derneği başkan vekili Abdulvahhab karim gibi merhum’un okul ve dava arkadaşları birer konuşma yaparak merhumun hayat iş izleri ve çalışmaları hakkında konuşma yaptı.



Katılımcılar merhumun hayatında öğrenecek çok şeyi olduğunu ifade etti. Bu toplantı çok verimli geçti.



22 Aralık 2016 perşembe günü 53 yaşında aramızdan ayrılan merhum dini Alim muhterem liderimiz Abdulhakimhan Mahdum Teklimakan’a Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.ömrü boyunca hayatını Doğu Türkistan davası için vakıf eden ve Doğu Türkistanlıların dini inançlarını din düşmanlarından kurumak, inançlı, bilinçli gençleri yetiştirmek için çaba gösteren, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Satuk Buğrahan ilim ve medeniyet vakfı, Doğu Türkistan ulemalar birliği gibi birkaç önemli vakıf ve derneklerin kurulmasında önemli rol oynayan, Doğu Türkistanlıları ve Doğu Türkistan STKlari bir araya toplamak, birlik oluşturmak için büyük çaba gösteren merhum liderimiz Abdulhakimhan mahdum Teklimakan’nin yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz. cenabı Allah merhume rahmet eylesin, Mekanı Cennet olsun, Bizleri merhumun izinden yürümeyi, bize bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımayı nasip etsin. amin.