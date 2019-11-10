'Doğu Akdeniz Tatbikatı' brifingle tanıtıldı

MARMARİS

'Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı' ile ilgili Marmaris'in 17 kilometre kırsalında bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda basın brifingi düzenlendi. 'TCG Sancaktar' amfibi çıkarma gemisindeki brifingde Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 20 Kasım'a kadar sürecek tatbikata ilişkin yerel ve ulusal medya temsilcilerine bilgilendirmede bulundu. Tümamiral Bağcıoğlu, "Tatbikatın amacı dost ve müttefik ülkeler ve NATO kuvvetleriyle birlikte çalışabilirlik, karşılıklı iş birliğini geliştirmek, bununla beraber aynı zamanda 2023'te NATO kuvvet yapısına dahil olacak yüksek hazırlık seviyeli deniz görev kuvveti karar eğitimini sağlamaktır" dedi.



'Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nda savaş gemilerinin yanı sıra deniz karakol uçakları, insansız hava araçları ve SAT ile SAS timleri de yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de kara ve hava komutanlıkları unsurlarıyla tatbikata destek veriyor. 16 ülkeden 48 savaş gemisi ile Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Kıbrıs arasında gerçekleştirilecek tatbikatta Türkiye'den 4 bin 700 asker görev alıyor. Tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada, ABD ve Yunanistan'ın yanında Bulgaristan, Romanya, Pakistan, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar ve Ürdün'den savaş gemileri, denizaltılar, özel çıkarma birlikleriyle katılım sağlanıyor. Halen 'Akdeniz Kalkanı Harekatı'yla bölgedeki harbe hazır en güçlü kuvvet olan Türk Deniz Kuvvetleri, tatbikatta değişik tipte 31 savaş gemisi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları ve SAT-SAS timleriyle yer alıyor. Tatbikat, Deniz Harp Merkezi'ndeki 171 kişilik ekip tarafından sevk ve idare ediliyor. İnsani yardım operasyonlarının da test edileceği tatbikatta ayrıca içişleri, çevre ve şehircilik, ticaret, ulaştırma ve altyapı, sağlık bakanlıklarının yanı sıra AFAD ve Türk Kızılayı da bulunuyor. NATO görevi kapsamındaki 'Yüksek Hazırlık Seviyeli Türk Deniz Görev Kuvveti' (TURMARFOR) konsept ve kabiliyetlerinin denenmesi de amaçlanıyor.