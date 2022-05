DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ 5. KEZ GERÇEKLEŞTİ

HABER: BURHAN AKDAĞ

'İyi niyet doğru bilgi ile buluşuyor' sloganı ile yola çıkan festival havasında dopdolu bir program ile gerçekleşti. Yeşil alanda yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirildi. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlendi. Katılımcılar doğal içerikli ürünler satan onlarca markanın ürünlerini deneme ve satın alma şansını elde etti. Aile büyükleri doğal yaşam ile ilgi bilgileri depolarken, çocuklar ise alanda kurulan oyunlar ile unutamayacakları bir hafta sonu yaşadılar,

DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ EVREN CAN GÜNDÜZ İLE COŞTU

Gün boyu çeşitli etkinlikler ile vakit geçiren katılımcılar, akşam üzeri Evren Can Gündüz’ün şarkıları ile coştu..

Doğa ile baş başa bir ortamda sahneye çıkmış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Evren Can Gündüz, organizasyonu yapanlara çok teşekkür etti. 2 saate yakın sahnede kalan Evren Can Gündüz gitarı ve sesi ile izleyenleri müzik dünyasında büyülü bir yolculuğa çıkardı..