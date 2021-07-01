Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15...
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim...
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik veriliyor

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:57
6 Okunma
DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik veriliyor

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi, bitkiler üzerinde yaptıkları DNA Barkodlama çalışmalarıyla bitkilere moleküler kimlik veriyor. Bitkisel genetik kaynaklarımızın ortaya konması ve korunması amacıyla yapılan çalışmada ticari ve stratejik öneme sahip olan bitkiler de belirlenecek.

DNA dizileme teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerleyişinin bilime kazandırdığı önemli araçlardan biri de DNA Barkodlama yöntemi. Flora ve faunanın belirlenmesi, çevresel genom çalışmaları, adli tıp alanında biyolojik numunelerin suç mahalliyle ilişkilendirilmesi, gıda güvenliği ve çevrebilimle ilgili çalışmalarda faydalanılan yöntem, evrimsel akışı ve ilişkileri inceleme konusunda da bilim insanlarının önemli bilgiler elde etmesini sağlıyor.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi de Türkiye’deki her bitki türüne kimlik verilmesini sağlayacak olan “Ulusal DNA Barkodlama Projesi”ni Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüyor. Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, Türkiye’de 12 bin çeşit takson olduğunu belirterek bugüne kadar endemik bitkiler başta olmak üzere 2 bine yakın bitkiye kimlik verildiğini söylüyor.

GENETİK ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ

Genetik kaynakların çeşitliliğinin ve korunmasının önemine dikkat çeken Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, domates örneğini vererek, “Belki eskiden yediğimiz domateslere o kokuyu, tadı veren bir gen vardı. O çeşidi kaybettiğinizde o geni kaybediyorsunuz. Gen havuzunuz ne kadar zengin olursa yeni çeşitler üretme şansınız da artıyor. Gen havuzunu kaybederseniz tekrar yaratamazsınız. O eski tatları bulamamamız, çevre faktörlerinin yanı sıra genetik çeşitliliğin kaybolmasından da kaynaklanıyor” diye konuştu.

GENETİK KAYNAKLARIN KORUNMASI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

“Önce sahip olduklarınızı bilmelisiniz. Ondan sonra genetik kaynaklarınızı koruyabilirsiniz” diyen Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bitki çeşitliliği açısından aşağı yukarı 12 bine yakın takson var. Bu kadar çeşide sahip çok fazla ülke yok. Avrupa’daki endemik türün üçte ikisi Türkiye’de. Buğdayın ana vatanı Türkiye, bütün yabani akrabaları burada. Buğdayın ana vatanının Türkiye olması, bütün dünyanın hayranlıkla baktığı bir durum.”

DNA Barkodlama projesine endemik bitkilerden başladıklarını ifade eden Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, “Moleküler kimliklendirmeyle bitki türlerinin Türkiye’ye ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Günümüzde bitki çeşitliliği, genetik çeşitlilik, genetik kaynakların korunması ve yeni çeşitlerin oluşturulması dünyanın gündeminde. Biz de elimizdekileri bilip, kaynaklarımızı korumak zorundayız” dedi.


BİTKİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, DNA Barkotlama çalışmalarının amaçlarını ise şöyle anlattı:

“Genetik kaynaklarımız üzerinde hak sahibi olabilmek, bitki kaçakçılığının önüne geçmek ve Ar-Ge çalışmalarına genetik kaynak desteği vermek için genetik kaynaklarımızın envanter altına alınması gerekiyor. Türkiye’nin sahip olduğu gen havuzu DNA Barkodlama gibi moleküler yöntemlerle açığa çıkarıldıktan sonra bu kaynaklardan, tarım, gıda ve ilaç sanayi gibi önemli sektörlerde kullanılacak yeni ürünlerin geliştirmesi çalışmalarında faydalanılacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
DNA BarkodlamaBitkilere Kimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu
'Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu
Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk bırakıldı
Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 
Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 
DİKKATLİ OLMALIYIZ
DİKKATLİ OLMALIYIZ
SMA Tip 1 kas hastası Ali Ürün için kampanya sürüyor
SMA Tip 1 kas hastası Ali Ürün için kampanya sürüyor
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Avrupa’nın en sosyal ülkesi Danimarka
Avrupa’nın en sosyal ülkesi Danimarka

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma