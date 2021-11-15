Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,708.93
ALTIN
599.18
DOLAR
10.01
STERLİN
13.43
EURO
11.46
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 99 m² 3+1...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

15 Kasım 2021 Pazartesi 14:11
7 Okunma
Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev aldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ve BingölEren Kış3 Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat
Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
MHP İl Başkanı Gür: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Edirnekapı Şehitliği ve Ulus'ta Türkiye'nin en yüksek direklerine Türk Bayrağı çekildi
Edirnekapı Şehitliği ve Ulus'ta Türkiye'nin en yüksek direklerine Türk Bayrağı çekildi
MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi
MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi
Bakan Gül: Herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabiliyor
Bakan Gül: Herkes mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabiliyor
Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı
Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenine katılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma