Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
494.243
DOLAR
8.6390
STERLİN
12.0482
EURO
10.3094
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...
108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
108 adet S plakanın...
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
Çeşitli cins ve markada...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu

22 Haziran 2021 Salı 11:25
4 Okunma
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretinde elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 5 ilde 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Narkoterör OperasyonuDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsilaj savaşçısı 11 bilim insanı Marmara'yı tarıyor
Müsilaj savaşçısı 11 bilim insanı Marmara'yı tarıyor
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' başlıyor
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' başlıyor
İmamoğlu: Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var
İmamoğlu: Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var
Manisa Barosu Başkanı Arslan'dan 'Soma' açıklaması
Manisa Barosu Başkanı Arslan'dan 'Soma' açıklaması
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı yılında anıldı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı yılında anıldı
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma