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Diyarbakır'da teröristlerin 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da teröristlerin 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:33
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Diyarbakır'da teröristlerin 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR,(DHA)

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında, 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00'da Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Özel birlik operasyonları' 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 22.00'da tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 7'si birbiri ile bağlantılı 20 metrekare, 1'i 15 metrekare, 1'i 14 metrekare, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, 2 gözetleme ve ateş mevzi tespit edilip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınıklarda yapılan aramalarda ise jelikan bidonlar içerisinde 55 adet 5,56 mm., M-16 tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm kalaşnikof tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 Bixi makinalı tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, 2 silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, küçük tüp, 1 kilo amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTeröristDarbeönce Vatan
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