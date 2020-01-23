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Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı, biri malzeme saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak olmak üzere 7 yaşam alanı kullanılmaz hale getirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı, biri malzeme saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak olmak üzere 7 yaşam alanı kullanılmaz hale getirildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:00
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Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 20 Ocak Pazartesi günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat' operasyonları tamamlandı. Operasyon bölgelerinde güvenlik güçlerince yapılan aramada bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzi ve teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edildi. Sığınaklarda 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınaklar ve depo kullanılamaz hele getirildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerleri kuru ot ve brandayla kapatılmış çuvallar içerisinde 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırOperasyon
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