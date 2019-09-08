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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi.

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi.

08 Eylül 2019 Pazar 15:22
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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHDPOturma Eylemi
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