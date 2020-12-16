Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1405
ALTIN
467.402
DOLAR
7.8038
STERLİN
10.5520
EURO
9.5165
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36...
Personel hizmeti alınacaktır
Personel hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu oldu
Son Dakika
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ABD'de vahim durum!
Kapat

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:53
5 Okunma
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472'nci güne girdi. HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi. Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı. İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hdp Il BinasıGerginlikDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Personel hizmeti alınacaktır
Personel hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi
Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi
Ticari taksi plakaları kiraya verilecek
Ticari taksi plakaları kiraya verilecek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma