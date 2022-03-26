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Diyarbakır'da 6,5 milyon TL'lik kuyumcu vurgunu

DİYARBAKIR'da müşterilerinden 3 kilo altın, yüklü miktarda döviz ve TL toplayan kuyumcu H.T. ortadan kayboldu. Mağduriyet şikayetinde bulunan 14 kişinin polisteki ifadelerine göre yaklaşık 6,5 milyon TL'yi bulan vurgunun, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

26 Mart 2022 Cumartesi 19:31
Diyarbakır'da 6,5 milyon TL'lik kuyumcu vurgunu

DİYARBAKIR, (DHA)-

Sur ilçesinde kuyumculuk yapan H.T., iddiaya göre, 3 gün önce çevresinden ve müşterilerinden 3 kilo altın, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası topladı. İş yerinin vitrinine sahte altınları dizen kuyumcu, ortadan kayboldu. Kuyumcuya gelip kapalı olduğunu gören ve telefonla aradıkları H.T.'ye ulaşamayan alacaklılar, mağdur olduklarını ileri sürerek, durumu polise bildirdi. Şimdiye kadar mağdur olduğunu iddia ederek, H.T. ile ilgili şikayette bulunan 14 kişinin alınan ifadelerinde yapılan vurgunun yaklaşık 6,5 milyon TL olduğu ve gelecek şikayetlere bağlı olarak bu rakamın artabileceği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T.'nin şehir dışına kaçmış olabileceğini değerlendirdi. Polisin, H.T.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA

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