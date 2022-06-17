Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çüngüş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.07.2022 tarihinden 29.07.2022 cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını belediyeye ulaştırmaları gerekmektedir.