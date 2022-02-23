Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.