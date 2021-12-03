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DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

03 Aralık 2021 Cuma 17:35
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DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

ANKARA - Ankara'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Asgari ücret net 5200 lira' pankartı açan grup, 'birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Evimize götürdüğümüz ekmekler, yemeklerde kullandığımız ayçiçeği yağlarının, elektriğe, suya, doğal gaza yüzde 50'ler üzerinde zam geldiğini, gerçek enflasyonun en az yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu biliyoruz. Artık yeter, hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu dönemde işsizliğin azaldığını iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyonlarla bütün ücretler belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Gerçek enflasyonun, gıda enflasyonun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonun ne olduğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir" dedi. Çerkezoğlu, asgari ücretin en az 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DİSKçalışma BakanlığıAsgari ücret
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