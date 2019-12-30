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DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Bayraklı İlçe Örgütü de katılarak Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz ettiklerini açıkladı.

DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Bayraklı İlçe Örgütü de katılarak Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz ettiklerini açıkladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:14
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DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

İZMİR - DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki göstermek üzere Bayraklı Sevgi Yolu'nda basın açıklaması düzenledi. CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın da katıldığı açıklama öncesinde, bir grup, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 50 kişilik grup, pankartlar taşıdı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak "Bu ülkenin inançlı, yurtsever yurttaşlarını ne kar yağışı, ne soğuk hiçbir şey durduramaz. Bunun en büyük kanıtı sizlersiniz. Bizler biliyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız" dedi. 'Kanala değil emekçiye bütçe' sloganları atan grup, açıklama sonrasında bireysel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne giderek, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik itiraz dilekçelerini verdi. DİSK adına açıklama yapan Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız,  "Bu ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi"

DHA

Anahtar Kelimeler:
DİSKAsgari ücretSevgi Yolu
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