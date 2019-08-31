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Dışişleri’nden 'Dorian kasırgası' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

Dışişleri’nden 'Dorian kasırgası' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
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Dışişleri’nden 'Dorian kasırgası' uyarısı

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasına karşı bölgeye seyahat edecek Türk vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur. Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dorian KasırgasıDışişleri Bakanlığı
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