Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama

ANKARA - Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini belirterek, “Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığının altını çizdi.