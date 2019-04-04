Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95239
ALTIN
234.354
DOLAR
5.6369
STERLİN
7.4206
EURO
6.3344
Aksoy'dan yalanlama
Son Dakika
Aksoy'dan yalanlama
Rusya'dan S-400 açıklaması
Son Dakika
Rusya'dan S-400 açıklaması
SosyalBen Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor
SosyalBen Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor
Çevremde herkes bütün sene Galatasaray maçını bekliyor
Çevremde herkes bütün sene Galatasaray...
Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz
Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz

Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” dedi.

Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:17
0 Okunma
Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama

ANKARA - Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini belirterek, “Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süreç devam ediyor
Süreç devam ediyor
Irak kuzeyine hava harekatı
Irak kuzeyine hava harekatı
THY, 5 Nisan'daki "büyük göç"e hazır
THY, 5 Nisan'daki "büyük göç"e hazır
Kararlar uygulamaya başladığı andan itibaren sonuna kadar gidilmeli
Kararlar uygulamaya başladığı andan itibaren sonuna kadar gidilmeli
İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek
İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek
Çavuşoğlu: Halkımız Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir
Çavuşoğlu: Halkımız Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
İstanbul'da 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette
İstanbul'da 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette
Dr. Muhsin Kadıoğlu, “Yarının Kızılelmaları”nı Ortaya Koydu
Dr. Muhsin Kadıoğlu, “Yarının Kızılelmaları”nı Ortaya Koydu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans