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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunun Türkiye ile ilişkili bölümüne tepki göstererek, "FETÖ mensuplarını 'dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar' olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunun Türkiye ile ilişkili bölümüne tepki göstererek, "FETÖ mensuplarını 'dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar' olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:32
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunun Türkiye ilgili bölümünde yer alan ifadelere sert tepki gösterdi. Raporun, dini özgürlükler konusunda ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla, Komisyonca her yıl yayımlandığını belirten Aksoy, Türkiye'ye ilişkin bölümünün incelendiğini kaydetti. Yayımlanan rapora tepki gösteren Aksoy, "FETÖ mensuplarını 'dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar' olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ'nün 'Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri' olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRMESİ İSE TUTARSIZLIK GÖSTERGESİDİR'

Azınlık cemaatlerinin temsilcileri tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan, Türkiye'de farklı inanç gruplarının baskı altında olmaksızın yaşadıklarını beyan eden ortak bildirinin Türkiye'deki dini özgürlük ortamının en güzel kanıtı olduğuna vurgu yapan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Rum Ortodoksları Patriği, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili ve Türkiye Hahambaşı'nın yanısıra Süryani, Keldani, Protestan temsilcilerinin imzası bulunan sözkonusu bildirinin devletimizce koordine edildiğine dair raporda yer alan mesnetsiz iddialar raporun siyasi saiklerle yazıldığını ispatlar niteliktedir. Temsilciler Meclisi'ne Müslüman bir temsilci seçilmesini içine sindiremeyen, İslamofobiyle mücadelede yeterli iradeyi sergileyemeyen ve kendi dini azınlıklarına yönelik saldırıları engellemekte aciz kalan ABD Yönetimi ve Kongresi'nin Türkiye'yi eleştirmesi ise tutarsızlık göstergesidir. Terör örgütlerinin dini özgürlüklere olan tehdidinin had safhaya ulaştığı bu zor dönemde Türkiye, farklı din ve inançların barış içinde yaşadığı toplumsal yapısıyla dünyaya örnek teşkil etmektedir."

DHA

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DışişleriBakanlıkABDRaporTepkiönce Vatan
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