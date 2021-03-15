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Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 11:56
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Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı

ANKARA - Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Din İşleri Yüksek Kurulu2021 Yılı Fitre Miktarı
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