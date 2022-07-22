Didim Belediyesi 25 adet “P” Plakayı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesine tahsisli olarak taşıma faaliyeti gösterecek 25 adet P plakayı, her plaka için ayrı ayrı teklif verilmek üzere 8 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklifle kiraya verecek.



Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ve 500 Türk Lirası ödeme yapılarak temin edilebilir. İhale, 3 Ağustos 2022 tarihinde Encümen toplantı salonunda yapılacak.



Plaka başına yıllık muhammen kiralama bedeli KDV hariç 20 bin Türk Lirasıdır.



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