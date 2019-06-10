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Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan ve lastik botlar üzerinde denize indirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek törenle batırılacak.

Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan ve lastik botlar üzerinde denize indirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek törenle batırılacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
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Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

EDİRNE - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin(TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için parçalara ayrılarak, Mart ayında Antalya'dan 6 TIR'la Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirilen 90 ton ağırlığındaki uçağın gövde montajı tamamlandı. Alt kısmına lastik botlar takılarak vinçler ile denize indirilen uçak, kanatlarının montajı da yapıldıktan sonra 14 Haziran Cuma günü saat 10.30'da, kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.

'ŞİMDİYE KADAR BATIRILMIŞ EN BÜYÜK UÇAK OLACAK'

İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten 2 yıldızlı dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dünyadaki en büyük uçak batığına ev sahipliği yapacak Saros Körfezi'nin yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekeceğini söyledi. Savaşal, "Uçağımız 14 Haziran'da suyla buluşacak. Bizim için çok büyük bir nimet bu. Şimdiye kadar batırılmış en büyük uçak olacak. Boyutları muhteşem. Yaklaşık 60 metreye, 60 metre gibi bir boyutu var. Muhtemelen iki dalış yapmadan uçağı gezmek mümkün olmayacak. Çok heyecanlıyız. Projenin finansmanı TANAP'a, Keşan Belediyesi'ne ve ESTAB'a teşekkür ediyoruz" dedi.

'UÇAĞIN BATIRILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLEYENLER BİRÇOK KİŞİ VAR'

Uçak batığının, yapay resif projesine kazandırılmasıyla yurt içinden ve dışından birçok turistin bölgeye geleceğini ifade eden Savaşal, "Oluşacak dalış turizmi sayesinde özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok fazla dalgıcın buraya geleceğini düşünüyorum. Uçak, işin vitrin yüzü olacak. Dünyada bundan daha büyüğü yok. Bu ilgi çekmek için bence yeterli. Bu tip projelerin daha da artması bizim için bulunmaz nimet olur. İnşallah bu proje uçakla son bulmaz. Projeye destekleyici eklemeler yapılabilir. Bunun dışında tank gibi Çanakkale Savaşları'na ait araçlar batırılarak, anılar canlandırılmaya devam edilebilir. Şuan yurt dışında uçağın batırılmasını sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi var" diye konuştu.

SAROS KÖRFEZİ YAPAY RESİF PROJESİ

2010 yılında başlanan Saros Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında, dünyanın ilk sualtı tarih müzesi oluşturuldu. Çanakkale Savaşları'nı anlatan birçok heykel sualtına batırıldı. Keşan bölgesinin, Luvi ve Traklar ile başlayan, eski Yunan, Pers, Makedonya ve Doğu Roma İmparatorluğu yönetimlerine kadar Saros Körfezi'nin içinde bulunan gerçek tarihini ifade eden görseller ve amforalardan oluşan alanlar yaratıldı. Proje kapsamında son olarak 2010 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla Nusrat Mayın Gemisi’ne benzetilen gemi, Saros Körfezi'ne batırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dev Yolcu UçağıSaroz KörfeziEdirne
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