Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi

Duayen Modacı Yıldırım Mayruk, Koreograf ve Stil Danışmanı Fatih Ömercikoğlu ve birçok Üniversite’nin moda tasarım bölümü Dekan ve Öğretim Görevlilerinin katıldığı yarışmaya Louren ve Solmazlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz ev sahipliği yaptı. Belirlenen ilk 3 Finaliste Para ödüllerinin Yanı sıra Yıldırım Mayruk ve kültür üniversitesi Öğretim Görevlisi Serpil Aymaz’a Onur plaketleri verildi.

LOUREN Markası Böylece bu alanda farkındalık oluşturarak eğitim alanında gençlerimizin bu süreçte edindiği bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunarak, üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeyi hedef belirlediklerini, Türk Moda Plaj Giyim sektörüne artı değer katmak adına devamının geleceğini belirtti.