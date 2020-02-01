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Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi

LOUREN Markasının 30 Ocak 2020 tarihinde ilkini gerçekleştirmiş olduğu Üniversiteler arası tasarım yarışmasına 450 başvurudan, İlk elemeler sonucu 10 finalistin yarıştığı ve dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi

LOUREN Markasının 30 Ocak 2020 tarihinde ilkini gerçekleştirmiş olduğu Üniversiteler arası tasarım yarışmasına 450 başvurudan, İlk elemeler sonucu 10 finalistin yarıştığı ve dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 18:07
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Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi

Duayen ModaYıldırım Mayruk, Koreograf ve Stil Danışmanı Fatih Ömercikoğlu ve birçok Üniversite’nin moda tasarım bölümü Dekan ve Öğretim Görevlilerinin katıldığı yarışmaya  Louren ve Solmazlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz ev sahipliği yaptı. Belirlenen ilk 3 Finaliste Para ödüllerinin Yanı sıra Yıldırım Mayruk ve kültür üniversitesi Öğretim Görevlisi Serpil Aymaz’a  Onur plaketleri verildi.

LOUREN Markası Böylece bu alanda farkındalık oluşturarak eğitim alanında gençlerimizin bu süreçte edindiği bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunarak, üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeyi hedef belirlediklerini, Türk Moda Plaj Giyim sektörüne artı değer katmak adına devamının geleceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.02.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
TasarımFatih ömercikoğluYıldırım MayrukModaLouren
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