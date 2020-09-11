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Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya’da depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konutun 2021 yılının 6’ncı ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 16:00
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Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak

MALATYA - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden Malatya’nın Pütürge ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Afet Evleri’nde incelemede bulurdu. Bakan Kurum’a, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekilleri eşlik etti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremden sonra hızlıca hasar tespiti yaptıklarını aynı zamanda kalıcı konutlarla ilgili çalışma başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik. Toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya’da, 18 bin 500’ü de Elazığ’da olmak üzere 24 bin 500 konutluk bir deprem dönüşümü projesi başlattık. Bu çerçevede konutlarımızın bir kısmı yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 1 yıl içerisinde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Ekim ayı itibarı ile Pütürge’de yerel mimariye uygun bir şekilde yapılan konutlarımız yüzde 70 civarında. Ekim ayı itibarı ille inşallah Pütürge merkezdeki konutlarımız tamamlanmış olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bunun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem afetten zarar gören vatandaşlarımız için tek katlı ev yapımları devam ediyor. Bu çerçevede Malatya merkezde ve köylerinde bin 400 bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Bunun dışında belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 521 milyon değerinde 42 altyapı projesi yürütüyoruz."

24 BİN 500 KONUT 2021’İN İLK YARISINDA TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum ayrıca Elazığ ve Malatya’da yapımı devam eden 24 bin 500 konutun önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar tamamlanacağını belirterek, "Elazığ’da 8 bin konutu tamamlıyoruz, yine Malatya’da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibari ile teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızın 4 bini Malatya’da 10 bini de Elazığ’da önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar bitecek. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de kalan konutlar mayıs-haziran ayına kadar tamamlanıp, teslim edilmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Kale ilçesine geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumElazığ Ve MalatyaDepremzedeler
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