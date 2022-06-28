Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.490,24
ALTIN
976,20
DOLAR
16,67
STERLİN
20,35
EURO
17,57
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru...
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli...
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dennis Naumov e-ticarette büyük yatırım

Dennis Naumov Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Türkiye’de de yeni başarı hikayeleri yaratacağız” dedi.

28 Haziran 2022 Salı 15:40
Dennis Naumov e-ticarette büyük yatırım

Dennis Naumov Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Türkiye’de de yeni başarı hikayeleri yaratacağız” dedi.

Almanya merkezli e-ticaret yatırım şirketi yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu Bölgelerinin en büyük dört e-ticaret pazarı olan Polonya, Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'de  ofisler açarak faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdıkmak istediğini belirten geç yatırımcı Dennis Naumov hedeflerinin Almanya dişinda pazarlara ulaşmak oldugnu belirtti.

Almanyada YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATACAK

Dünyada olduğu gibi Almanya'da e-ticaret sektöründe yüksek potansiyele sahip girişimcileri küresel pazara kazandırmayı hedeflediklerini belirten Dennis Naumov , “Yaptığımız araştırmalarda, Almanya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da belirli bir aşamaya kadar gelebilen ancak küresel pazara açılmak için desteğe ihtiyacı olan çok sayıda e-ticaret girişimcisi olduğunu tespit ettik.Dennis Naumov .Yatırım yaptığımız e-ticaret markalarına  kısa sürede gelirlerini 4, kârını 2 katına çıkardık. Almanya'da benzer başarı hikayelerine imza atacağız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.06.2022 16:37
Anahtar Kelimeler:
Dennis Naumov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş
Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş
Fuad Omerovic İş Hayatı! Başarısının Sırrını Anlattı!
Fuad Omerovic İş Hayatı! Başarısının Sırrını Anlattı!
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Yalçın Topçu, ziyaret ve görüşmelere bulundu
Yalçın Topçu, ziyaret ve görüşmelere bulundu
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول