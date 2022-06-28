Dennis Naumov e-ticarette büyük yatırım

Dennis Naumov Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Türkiye’de de yeni başarı hikayeleri yaratacağız” dedi.

Almanya merkezli e-ticaret yatırım şirketi yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu Bölgelerinin en büyük dört e-ticaret pazarı olan Polonya, Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'de ofisler açarak faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdıkmak istediğini belirten geç yatırımcı Dennis Naumov hedeflerinin Almanya dişinda pazarlara ulaşmak oldugnu belirtti.

Almanya’da YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATACAK

Dünyada olduğu gibi Almanya'da e-ticaret sektöründe yüksek potansiyele sahip girişimcileri küresel pazara kazandırmayı hedeflediklerini belirten Dennis Naumov , “Yaptığımız araştırmalarda, Almanya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da belirli bir aşamaya kadar gelebilen ancak küresel pazara açılmak için desteğe ihtiyacı olan çok sayıda e-ticaret girişimcisi olduğunu tespit ettik.Dennis Naumov .Yatırım yaptığımız e-ticaret markalarına kısa sürede gelirlerini 4, kârını 2 katına çıkardık. Almanya'da benzer başarı hikayelerine imza atacağız” dedi.