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Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinden denize açıldıktan sonra motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 24 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

26 Mart 2020 Perşembe 12:14
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Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İZMİR - Seferihisar ilçesi kıyılarından dün gece lastik botla denize açılan bir grup göçmen, Sığacık Mahallesi önlerinde motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun yerini tespit etti. Bottaki 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 24 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 9'u erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizde Sürüklenen GöçmenlerSahil Güvenlik
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